Clear Blue Technologies International gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Clear Blue Technologies International hat am 26.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,0 Millionen CAD – das entspricht einem Minus von 11,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,1 Millionen CAD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at