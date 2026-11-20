Clear Blue Technologies International hat am 18.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,010 CAD ebenfalls auf diesem Niveau.

Der Umsatz lag bei 1,1 Millionen CAD – das entspricht einem Zuwachs von 10,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,0 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at