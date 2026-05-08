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08.05.2026 06:31:29
Clear Channel Outdoor öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Clear Channel Outdoor hat am 06.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,10 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Clear Channel Outdoor ein Ergebnis je Aktie von 0,130 USD vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 373,9 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 334,2 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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