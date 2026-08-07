Clear Channel Outdoor: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Clear Channel Outdoor hat am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,01 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,020 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 438,0 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 8,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 402,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at