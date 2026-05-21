Clear Gold Resources stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Clear Gold Resources veröffentlichte am 19.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,030 CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at