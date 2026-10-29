Clear Gold Resources veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Clear Gold Resources hat am 27.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,02 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,010 CAD je Aktie generiert.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,050 CAD beziffert. Im Vorjahr hatte Clear Gold Resources ein Ergebnis je Aktie von -0,070 CAD vermeldet.

Redaktion finanzen.at