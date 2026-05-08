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08.05.2026 06:31:29
Clear Secure A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Clear Secure A hat am 06.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,38 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,260 USD je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 19,70 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 253,0 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 211,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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