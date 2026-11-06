Clear Secure A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Clear Secure A hat am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,52 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,290 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Clear Secure A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 27,78 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 292,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 229,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at