Clear Secure A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Clear Secure A ließ sich am 25.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Clear Secure A die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,31 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,830 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 240,8 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 206,3 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 1,12 USD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Clear Secure A ein Gewinn pro Aktie von 1,56 USD in den Büchern gestanden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Clear Secure A mit einem Umsatz von insgesamt 900,78 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 770,49 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 16,91 Prozent gesteigert.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 1,25 USD sowie einem Umsatz in Höhe von 895,45 Millionen USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at