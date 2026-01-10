Clear Secur a Aktie
WKN DE: A3CTH8 / ISIN: US18467V1098
|
10.01.2026 18:05:52
Clear Secure Insider Unloads 14,000 Shares as Company Launches Free Digital ID
Clear Secure (NYSE:YOU), a digital identity leader serving U.S. airports and enterprises, recently reported a notable insider sale.Adam Wiener, director of Clear Secure, executed an open-market sale of 14,000 directly held shares, valued at ~$490,000, according to a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 reported price ($35.00); post-transaction value based on Jan. 2, 2026 market close ($34.38).Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
