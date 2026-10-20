Clearfield Aktie

Clearfield für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0NAKY / ISIN: US18482P1030

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
20.10.2026 13:58:19

Clearfield CEO Cheri Beranek To Retire On March 31, 2027

(RTTNews) - Fiber connectivity solutions provider Clearfield, Inc. (CLFD) announced on Tuesday that its President and Chief Executive Officer Cheri Beranek will retire on March 31, 2027, as the company begins a search for its next CEO.

Beranek will remain in her current role until the earlier of the appointment of a successor or her retirement date, Clearfield said. After a successor is named, she will continue with the company in a non-director role as President and Chief Executive Officer Emeritus.

The board said it would consider both internal and external candidates in partnership with a nationally recognized executive search firm.

Separately, Clearfield said it expects fourth-quarter and fiscal 2026 results to be in line with the guidance it provided during its third-quarter earnings call on August 5.

The company is scheduled to report fourth-quarter and fiscal 2026 results on November 10.

In pre-market activity on the Nasdaq, shares of Clearfield were down 0.59 percent, changing hands at $30.42, after closing Monday's regular session 3.83 percent higher.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Clearfield Inc

mehr Nachrichten

Analysen zu Clearfield Inc

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Clearfield Inc 26,00 -4,41% Clearfield Inc

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 42: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 42
17.10.26 KW 42: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
17.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
16.10.26 KW 42: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Dow schließt fester -- ATX beendet Handel leichter -- DAX schlussendlich wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Dienstag abwärts, während der deutsche Aktienmarkt letztlich kaum verändert tendierte. Die US-Börsen notierten uneinheitlich. Die Märkte in Asien zeigten sich am Dienstag mehrheitlich mit Verlusten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen