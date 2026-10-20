Clearfield CEO Cheri Beranek To Retire On March 31, 2027

(RTTNews) - Fiber connectivity solutions provider Clearfield, Inc. (CLFD) announced on Tuesday that its President and Chief Executive Officer Cheri Beranek will retire on March 31, 2027, as the company begins a search for its next CEO.

Beranek will remain in her current role until the earlier of the appointment of a successor or her retirement date, Clearfield said. After a successor is named, she will continue with the company in a non-director role as President and Chief Executive Officer Emeritus.

The board said it would consider both internal and external candidates in partnership with a nationally recognized executive search firm.

Separately, Clearfield said it expects fourth-quarter and fiscal 2026 results to be in line with the guidance it provided during its third-quarter earnings call on August 5.

The company is scheduled to report fourth-quarter and fiscal 2026 results on November 10.

In pre-market activity on the Nasdaq, shares of Clearfield were down 0.59 percent, changing hands at $30.42, after closing Monday's regular session 3.83 percent higher.