Clearfield gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Clearfield lud am 04.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei -0,04 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,130 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Clearfield im vergangenen Quartal 34,3 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Clearfield 35,5 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at