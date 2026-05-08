Clearfield hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Clearfield hat sich am 06.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,04 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,090 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Clearfield im vergangenen Quartal 34,4 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 27,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Clearfield 47,2 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at