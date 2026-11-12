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12.11.2026 06:31:28
Clearfield legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Clearfield gab am 10.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 123,65 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 17,6 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 39,3 Millionen USD ausgewiesen.
In Sachen EPS wurden 0,140 USD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Clearfield -0,580 USD je Aktie eingenommen.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 151,94 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 150,13 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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