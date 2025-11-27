Clearfield stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Clearfield hat am 25.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,65 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,060 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 62,39 Prozent zurück. Hier wurden 17,6 Millionen USD gegenüber 46,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,580 USD. Im Vorjahr waren -0,850 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Clearfield hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 150,13 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 9,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 166,71 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at