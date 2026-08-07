Clearfield stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Clearfield hat am 05.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,22 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Clearfield ein EPS von 0,110 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 12,10 Prozent auf 43,9 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 49,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at