Clearmind Medicine Aktie
WKN DE: A3DUN7 / ISIN: CA1850532047
|
09.02.2026 14:42:29
Clearmind Medicine Announces Additional Positive Safety Topline Data From CMND-100 Study
(RTTNews) - Clearmind Medicine Inc. (CMND), Monday announced additional positive safety topline results from the second cohort of its ongoing FDA-approved Phase I/IIa clinical trial, evaluating CMND-100 for the treatment of Alcohol Use Disorder.
These additional results continue to strengthen the encouraging safety and tolerability profile previously established in the first cohort.
Backed by these positive findings, the company plans to build compelling evidence for CMND-100 as a potentially safe, non-hallucinogenic, not adjunct to psychotherapy, treatment to address the significant unmet needs in alcohol use disorder.
In the pre-market hours, CMND is trading at $1.36, up 0.76 percent on the Nasdaq.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Clearmind Medicine Inc Registered Shs
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Clearmind Medicine Inc Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX legt zu -- DAX fester -- US-Börsen im Plus -- Asiens Börsen letztlich stark - Nikkei erklimmt neues Rekordhoch
Der heimische Aktienmarkt zieht am Montag an. Der deutsche Leitindex legt ebenfalls zu. Die US-Börsen präsentieren sich höher. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich zum Wochenstart stark.