Clearmind Medicine informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Clearmind Medicine präsentierte in der am 20.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.10.2025 endete.

Das EPS lag bei -4,75 USD. Ein Jahr zuvor waren -4,400 USD je Aktie erzielt worden.

Clearmind Medicine hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 30,350 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -67,600 USD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at