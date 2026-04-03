ClearOne: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

ClearOne äußerte sich am 31.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

ClearOne hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 2,38 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,350 USD je Aktie gewesen.

ClearOne hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 14,770 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -5,550 USD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at