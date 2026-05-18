ClearOne: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

ClearOne hat am 15.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

ClearOne vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,21 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,650 USD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at