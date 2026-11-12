ClearOne stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

ClearOne ließ sich am 10.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat ClearOne die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei -0,26 USD. Ein Jahr zuvor waren -7,920 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at