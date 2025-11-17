ClearOne vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

ClearOne ließ sich am 14.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat ClearOne die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

ClearOne vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 7,92 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,350 USD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at