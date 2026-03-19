ClearPoint Neuro gewährte Anlegern Blick in die Bücher

ClearPoint Neuro hat am 17.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,27 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,200 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 10,4 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte ClearPoint Neuro 7,8 Millionen USD umgesetzt.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,900 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -0,700 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat ClearPoint Neuro in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 17,78 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 36,97 Millionen USD im Vergleich zu 31,39 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at