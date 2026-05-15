ClearPoint Neuro hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

ClearPoint Neuro hat am 13.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei -0,32 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,220 USD je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 43,04 Prozent auf 12,1 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at