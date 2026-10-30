ClearPoint Neuro legte Quartalsergebnis vor

ClearPoint Neuro lud am 28.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,24 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei ClearPoint Neuro ein EPS von -0,210 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 36,23 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 12,1 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at