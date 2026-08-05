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05.08.2026 06:31:29
ClearPoint Neuro präsentierte Quartalsergebnisse
ClearPoint Neuro hat am 03.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,38 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,210 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat ClearPoint Neuro 10,9 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 18,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 9,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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