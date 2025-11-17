Clearside Biomedical präsentierte Quartalsergebnisse

Clearside Biomedical hat am 14.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 1,14 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,500 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 0,2 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 80,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,0 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at