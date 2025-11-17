|
17.11.2025 06:31:29
ClearSign Combustion: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
ClearSign Combustion hat am 14.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
ClearSign Combustion hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,03 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,020 USD je Aktie gewesen.
Der Umsatz lag bei 1,0 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 44,62 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.
