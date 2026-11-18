ClearSign Technologies lud am 16.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,15 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,300 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat ClearSign Technologies in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 31,07 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 0,7 Millionen USD im Vergleich zu 1,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at