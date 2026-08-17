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17.08.2026 06:31:29
ClearSign Technologies: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
ClearSign Technologies hat am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,22 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,300 USD erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 330,77 Prozent auf 0,6 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 0,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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