ClearSign Technologies: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

ClearSign Technologies hat am 15.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,39 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,400 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 0,2 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 52,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ClearSign Technologies 0,4 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at