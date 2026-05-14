Cleartronic mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Cleartronic hat am 12.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Auf der Umsatzseite standen 1,1 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,0 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at