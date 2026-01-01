|
01.01.2026 06:31:28
Cleartronic: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Cleartronic lud am 30.12.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.
Beim Umsatz wurden 1,1 Millionen USD gegenüber 0,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 4,10 Millionen USD – ein Plus von 30,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Cleartronic 3,13 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!