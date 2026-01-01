Cleartronic: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Cleartronic lud am 30.12.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Beim Umsatz wurden 1,1 Millionen USD gegenüber 0,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 4,10 Millionen USD – ein Plus von 30,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Cleartronic 3,13 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

