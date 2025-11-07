Clearwater Analytics A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Clearwater Analytics A hat am 05.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Das EPS lag bei -0,04 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,020 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 205,1 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 77,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 115,8 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at