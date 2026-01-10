Clearwater Analytics a Aktie
WKN DE: A3C32W / ISIN: US1851231068
|
10.01.2026 19:14:40
Clearwater Analytics CTO Executes Mandated Tax Sale After $8.4 Billion Acquisition Agreement
Souvik Das, Chief Technology Officer of Clearwater Analytics Holdings (NYSE:CWAN), executed an open-market sale of 41,594 shares on Jan. 1, 2026, following the exercise of stock options, according to the SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($24.09); post-transaction value calculated using trade-date close price as of Jan. 1, 2026.* 1-year price change calculated as of Jan. 10, 2026.
