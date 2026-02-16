Clearwater Analytics a Aktie
WKN DE: A3C32W / ISIN: US1851231068
|
16.02.2026 22:14:01
Clearwater Analytics Stock Buy: Why This New $88.3 Million Stake Stands Out
Keenan Capital initiated a new position in Clearwater Analytics Holdings (NYSE:CWAN), buying 3,660,973 shares in the fourth quarter, an estimated $88.30 million trade, according to a February 13, 2026, SEC filing.According to a Securities and Exchange Commission (SEC) filing dated February 13, 2026, Keenan Capital disclosed the purchase of 3,660,973 shares of Clearwater Analytics Holdings during the fourth quarter. The quarter-end value of the new stake was $88.30 million, reflecting both the purchase and price changes during the quarter.Clearwater Analytics Holdings, Inc. is a technology-driven provider of investment accounting and analytics software, leveraging a scalable SaaS platform to deliver mission-critical solutions for institutional asset owners and managers. The company's recurring revenue model and focus on automation and data accuracy underpin its competitive positioning in the investment software industry. Clearwater's ability to integrate with multiple data sources and deliver comprehensive reporting supports its value proposition for large, complex financial organizations.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Clearwater Analytics Holdings Inc Registered Shs -A-
|
07:01
|Ausblick: Clearwater Analytics A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
22.12.25
|Clearwater Analytics-Aktie im Höhenflug: Übernahme durch Investorenkonsortium angekündigt (finanzen.at)
|
04.11.25
|Ausblick: Clearwater Analytics A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Clearwater Analytics Holdings Inc Registered Shs -A-
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Clearwater Analytics Holdings Inc Registered Shs -A-
|23,15
|-1,36%