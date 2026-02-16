Clearwater Analytics a Aktie

Clearwater Analytics a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3C32W / ISIN: US1851231068

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
16.02.2026 22:14:01

Clearwater Analytics Stock Buy: Why This New $88.3 Million Stake Stands Out

Keenan Capital initiated a new position in Clearwater Analytics Holdings (NYSE:CWAN), buying 3,660,973 shares in the fourth quarter, an estimated $88.30 million trade, according to a February 13, 2026, SEC filing.According to a Securities and Exchange Commission (SEC) filing dated February 13, 2026, Keenan Capital disclosed the purchase of 3,660,973 shares of Clearwater Analytics Holdings during the fourth quarter. The quarter-end value of the new stake was $88.30 million, reflecting both the purchase and price changes during the quarter.Clearwater Analytics Holdings, Inc. is a technology-driven provider of investment accounting and analytics software, leveraging a scalable SaaS platform to deliver mission-critical solutions for institutional asset owners and managers. The company's recurring revenue model and focus on automation and data accuracy underpin its competitive positioning in the investment software industry. Clearwater's ability to integrate with multiple data sources and deliver comprehensive reporting supports its value proposition for large, complex financial organizations.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Clearwater Analytics Holdings Inc Registered Shs -A-

mehr Nachrichten

Analysen zu Clearwater Analytics Holdings Inc Registered Shs -A-

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Clearwater Analytics Holdings Inc Registered Shs -A- 23,15 -1,36% Clearwater Analytics Holdings Inc Registered Shs -A-

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Märkte in Fernost uneins - Feiertag in Shanghai
Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentieren sich am zweiten Handelstag der Woche uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen