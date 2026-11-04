Clearwater Paper Aktie
WKN DE: A0RDWM / ISIN: US18538R1032
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04.11.2026 16:23:12
Clearwater Paper: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 26, 2026, Clearwater Paper (NYSE:CLW) announced a major debt refinancing that pushes principal debt maturities out five years to 2031. Operating cash flows and asset health dictate whether the business can comfortably handle its ongoing mill repair expenses and industry price swings.
Three things management said stand out.
The paperboard maker bought its Augusta mill based on inaccurate seller representations that masked equipment defects in the pulp and power units. Resolving these operational breakdowns will require $19 million to $25 million in total direct maintenance outage costs throughout 2027.
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