Clearwater Paper: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Clearwater Paper hat am 18.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,39 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Clearwater Paper ein EPS von 11,91 USD je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig standen 386,4 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 0,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Clearwater Paper 387,1 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Clearwater Paper vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 1,150 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 11,70 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Clearwater Paper mit einem Umsatz von insgesamt 1,56 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1,38 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 12,42 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at