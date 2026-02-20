|
20.02.2026 06:31:28
Clearwater Paper: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Clearwater Paper hat am 18.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,39 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Clearwater Paper ein EPS von 11,91 USD je Aktie vermeldet.
Umsatzseitig standen 386,4 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 0,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Clearwater Paper 387,1 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Clearwater Paper vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 1,150 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 11,70 USD je Aktie erwirtschaftet.
Das vergangene Geschäftsjahr hat Clearwater Paper mit einem Umsatz von insgesamt 1,56 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1,38 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 12,42 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet die Woche in Grün -- DAX schlussendlich im Plus --Wall Street schließt fester -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag leicht aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich unterdessen etwas höher. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende in Grün. Die Börsen in Asien präsentierten sich zum Wochenschluss mit schwacher Tendenz.