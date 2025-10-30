Clearwater Paper hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Clearwater Paper stellte am 28.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS lag bei -3,30 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,350 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 399,0 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Clearwater Paper 393,3 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at