Clearwater Paper hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Clearwater Paper präsentierte am 26.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,10 USD gegenüber -3,300 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3,53 Prozent auf 384,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Clearwater Paper 399,0 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at