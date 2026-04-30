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30.04.2026 06:31:29
Clearwater Paper: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Clearwater Paper hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,80 USD gegenüber -0,380 USD im Vorjahresquartal verkündet.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4,73 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 360,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 378,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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