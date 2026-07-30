Clearwater Paper: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Clearwater Paper veröffentlichte am 28.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,33 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Clearwater Paper ein EPS von 0,170 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 374,8 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 4,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 391,8 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at