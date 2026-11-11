Clearway Energy: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Clearway Energy hat am 09.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,42 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Clearway Energy 2,00 USD je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite hat Clearway Energy im vergangenen Quartal 519,0 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Clearway Energy 433,0 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at