Clearway Energy öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Clearway Energy äußerte sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 1,01 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,280 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Clearway Energy in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,77 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 481,0 Millionen USD im Vergleich zu 405,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at