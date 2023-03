CLEEN ENERGY-Aktie gibt nach: CLEEN ENERGY rechnet mit Verwaltungsstrafe von 265.000 Euro

Dabei geht es um die verspätete Veröffentlichung der Jahresfinanzberichte 2020 und 2021. Das Unternehmen will in diesem Zusammenhang die beschleunigte Verfahrensbeendigung in Anspruch nehmen. CLEEN ENERGY rechne mit einer Strafe inklusive Kosten von rund 265.000 Euro, teilte CLEEN ENERGY am Dienstag mit.

Im Wiener Handel verlor die CLEEN ENERGY-Aktie zuletzt 0,60 Prozent auf 8,30 Euro.

ivn/spo