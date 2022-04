CLEEN ENERGY-Aktie wechselt in den Fließhandel

Die börsennotierte Photovoltaik-Firma CLEEN ENERGY wechselt am 2. Mai 2022 vom Auktionshandel des Standard Markets der Wiener Börse in den Standard Market Continous, besser bekannt als "Fließhandel".

Dies mache die Aktie "noch besser handelbar und für Anleger noch attraktiver", so das Unternehmen am Donnerstag in einer Aussendung.

Die niederösterreichische CLEEN ENERGY steht nach Eigenangaben kurz vor dem erfolgreichen Abschluss des zweiten Teils der Kapitalerhöhung über zusätzliche zwei Mio. Euro. Insgesamt stünden dann sieben Mio. Euro an frischem Kapital zur Verfügung.

stf/cri

APA