CLEEN ENERGY-Aktie: Wegen COVID-Cluster verzögert sich Jahresabschluss von CLEEN ENERGY

Grund dafür sei ein COVID-19-Cluster in der Belegschaft, wodurch die Unterlagen zur Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses nicht rechtzeitig fertig würden, so CLEEN ENERGY . Als Termin vorgesehen wäre der 30. April, nun werde es der 18. Juli. Der neue Termin für die ordentliche Hauptversammlung werde gesondert bekanntgegeben, hieß es am Dienstag in einer Aussendung.

Der Vorstand geht für das Geschäftsjahr 2021 von einem positiven EBITDA im Korridor von 150.000 bis 300.00 Euro aus (GJ 2020: Minus 560.000 Euro). Das Eigenkapital werde bei rd. 950.000 bis 1,1 Mio. Euro liegen. "Wie bereits bekannt gemacht, wird für das Geschäftsjahr 2022 erneut eine deutliche Steigerung der Betriebsleistung um rd. 100 Prozent auf 25 bis 30 Millionen Euro erwartet", so das Unternehmen.

stf/kre

WEB http://www.cleen-energy.com/