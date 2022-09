Cleen Energy steigerte Betriebsleistung im Geschäftsjahr 2021

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Neu aufgezogen mit Konzernabschluss nach UGB ---------------------------------------------------------------------

Der börsennotierte Photovoltaik-Anbieter Cleen Energy hat seine Betriebsleistung (Umsatz plus halbfertige Anlagen) im Geschäftsjahr 2021 um 110 Prozent auf 12,93 Mio. Euro gesteigert. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) drehte laut UGB-Abschluss gegenüber dem Vorjahr von -0,56 Mio. Euro auf rund 0,49 Mio. Euro ins Plus, wie das Unternehmen am Mittwochabend bekannt gab. Damit sei erstmals ein positiver EBITDA-Wert erzielt worden.

Profitiert habe der Konzern von einem positiven Marktumfeld sowie von in den letzten Jahren getätigten Investitionen. Als positiv beurteile das Management die aktuelle makroökonomische Situation. Die Energiewende eröffne laufend neue Marktchancen, hieß es in einer Aussendung.

Die Veröffentlichung des Konzernabschlusses nach dem internationalen Rechnungslegungsstandard IFRS musste indes neuerlich verschoben werden. Während die Verschiebung im April mit Corona-Erkrankungen in der Belegschaft begründet wurde, hat diesmal die OePR (Österreichische Prüfstelle für Rechnungslegung) laut Unternehmensangaben eine teilweise fehlerhafte Rechnungslegung in Bezug auf den Jahresabschluss 2020 sowie die Halbjahresfinanzberichte 2020 und 2021 festgestellt.

Die Termine für die Veröffentlichung des Konzernabschlusses 2021 und für die 6. ordentliche Hauptversammlung sollen im Finanzkalender der CLEEN ENERGY AG bekannt gegeben werden.

