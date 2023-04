Clemens Markstein wird CEO von Baloise in der Schweiz

Basel, 28. April 2023. Der Verwaltungsrat der Bâloise Holding AG hat den 52-jährigen Clemens Markstein zum neuen CEO von Baloise in der Schweiz und Konzernleitungsmitglied der Baloise Gruppe ernannt. Er wird seine Rolle per 1. Juli 2023 antreten. Clemens Markstein folgt auf Michael Müller, der das Amt als CEO der Baloise Gruppe von Gert De Winter übernimmt.

Clemens Markstein stiess 2009 als Leiter Produktmanagement Unternehmenskunden zur Geschäftsleitung des Konzernbereichs Schweiz von Baloise. Seit Mai 2017 ist er Leiter Operations & IT. Der 52-jährige Deutsche studierte an der Universität Karlsruhe Wirtschaftsingenieurwesen und bildete sich im Rahmen eines Management Programms an der Wharton Business School und an der Universität St. Gallen in den Bereichen Strategie, Marketing und Finanzen weiter. 2016 absolvierte er ein Advanced Management Programme an der Insead Business School in Fontainebleau, Frankreich. Nach dem Studium startete er seine berufliche Laufbahn als Berater bei der Boston Consulting Group in Stuttgart. In der Folge arbeitete er in unterschiedlichen Rollen bei der Allianz in Deutschland und in der Schweiz, bevor er zu Baloise wechselte.

Seit 2011 ist er Verwaltungsratsmitglied und seit 2019 Verwaltungsratspräsident des International Network of Insurance (INI). Das INI ist das grösste weltweite Netzwerk von unabhängigen Versicherungsgesellschaften und bietet seinen internationalen Kundinnen und Kunden sowie Broker in insgesamt 150 Ländern Nichtleben-Versicherungslösungen an. Seit 2018 ist Clemens Markstein zudem Mitglied des Verwaltungsrats der Prevo-System AG.

Clemens Markstein hat sich in einem breiten Selektionsprozess gegen interne und externe Kandidatinnen und Kandidaten durchgesetzt. «Aufgrund seiner langjährigen Erfahrung in der Versicherungsbranche kennt Clemens Markstein das Geschäft und insbesondere Baloise sowie die aktuellen Herausforderungen sehr gut. Wir sind überzeugt, dass wir mit ihm die richtige Person für diese wichtige Position in der Schweiz gefunden haben», sagt Gert De Winter, CEO der Baloise Gruppe. «Er kann auf den Stärken des Konzernbereichs aufbauen und gleichzeitig mit seiner Expertise in Digitalisierung das Schweizer Geschäft weiterentwickeln. Wir freuen uns darauf, diesen Weg mit ihm gemeinsam zu beschreiten.»

Clemens Markstein wird seine neue Rolle als CEO von Baloise in der Schweiz per 1. Juli 2023 antreten. Der Beschluss zur Nachfolge dieser Position steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA.