Clemondo Group Registered: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Clemondo Group Registered lud am 19.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,97 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 73,0 Millionen SEK generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 79,6 Millionen SEK ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at